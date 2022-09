ROSOLINA - Un rogo in un appartamento di Rosolina ha visto correre in soccorso anche un’autocisterna per spurghi che ha vestito gli inediti panni di primo soccorso antincendio. È successo ieri, verso le 10.30, nella centralissima via Marconi, dove dalle finestre di un appartamento al primo piano, al numero 43, sopra alle Onoranze funebri Gaetano, ha iniziato ad uscire del fumo. Fra le persone che si sono subito attivate, anche l’avvocato ed ex consigliere comunale Fulvia Fois, che oltre a chiamare i vigili del fuoco, ha suonato al campanello per capire se ci fosse qualcuno all’interno. Nessuna risposta. Temendo che le persone non più giovani che vivono nella dimora si fossero sentite male, due giovani si sono arrampicati sulla facciata, chiamando a lungo dalla finestra dalla quale usciva sempre più fumo. Ma egualmente non hanno ricevuto nessuna risposta.

PROVVIDENZIALE INTERVENTO

In quel momento è passata di lì un’autobotte di una ditta di spurghi e l’avvocato Fois l’ha “precettata”. «Ho chiesto all’autista Cristian: “ce l’hai dell’acqua?” Mi ha detto di sì e gli ho domandato di dirigere un getto nell’appartamento perché c’era il pericolo concreto che le fiamme si propagassero e prendessero fuoco l’attività sottostante, e magari unità adiacenti. Così ha cominciato a spruzzare acqua nella finestra dove già si stava sciogliendo la tapparella. Era la cucina dell’appartamento; abbiamo scoperto poi che una pentola era rimasta sul fuoco. Quasi trenta minuti di acqua fino a quando sono arrivati i pompieri. Siamo così riusciti a “domare” l’incendio. Nel frattempo è arrivato anche un parente del proprietario che ha confermato che all’interno non c’era nessuno. L’abitazione ha subìto danni, però fortunatamente non s’è fatto male nessuno».