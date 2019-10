Finisce in carcere dopo aver cercato di strangolare la moglie

ADRIA - L'uomo che martedì scorso ha cercato di strangolare la moglie durante una lite ad Adria è stato arrestato ed ora è in carcere per tentato omicidio. Roberto Lo Coco, 28 anni, era ricoverato al Centro igiene mentale dell'ospedale di Adria. Il Gip del Tribunale di Rovigo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita oggi pomeriggio dai carabinieri.



La moglie, Giulia Lazzari, di 23 anni, è in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Il movente dell'aggressione sarebbe la gelosia, i due coniugi si stavano separando.



