«Non è stato un incidente». La Procura indaga Roberto Costa per lesioni

di Francesco Campi

ROVIGO - Lesioni volontarie e omissione di soccorso: queste le ipotesi di reato per le quali è indagato Roberto Costa (nella foto), il 69enne giornalista e cultore della storia dell’ex ospedale psichiatrico di Granzette, che proprio all’interno del parco dell’ex manicomio sabato ha investito Devis Vezzaro, 42enne vicentino, fondatore dell’associazione “I luoghi dell’abbandono” che ha vinto il bando dell’Ulss 5 ottenendo in comodato per un anno proprio l’intero complesso manicomiale.