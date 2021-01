ROVIGO Terza tranche di aiuti da parte del Comune alle aziende della città in difficoltà a causa della pandemia. Entro febbraio, altri 269mila euro saranno infatti distribuiti alle attività commerciali e artigiane del Capoluogo. Nei mesi scorsi, il Comune aveva già stanziato alle categorie in crisi circa 850mila euro. Delle 1.200 attività individuate dal Comune, sono state circa 511 quelle che hanno ricevuto il contributo. In particolare, alle 368 imprese con sede legale a Rovigo sono andati fino a 2.100 euro, mentre le altre 143, compresi gli ambulanti che partecipano ai mercati del capoluogo, hanno beneficiato di un ristoro di 500 euro.



TERZA TRANCHE

«È in arrivo un terzo intervento a favore delle imprese di Rovigo indirizzato non solo a bar e ristoranti, ma anche negozi, palestre e agenzie di viaggio spiega l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello - Non abbiamo ancora deciso in quale forma erogheremo l'aiuto. L'idea è però, vista la cifra, è di scegliere questa volta la strada dei buoni shopping». «Bisognerà però attendere l'evolversi della situazione per scegliere quale sarà la via giusta per questa terza tranche di aiuti alle attività messe in ginocchio dal Covid fa sapere l'assessore al Commercio - Se, infatti, non ci sarà una tregua sul fronte dei contagi, procederemo, come in precedenza, al bonifico sul conto corrente dei beneficiari dell'aiuto economico». Nel caso invece di un quasi ritorno alla normalità, l'Amministrazione ha intenzione di distribuire alla cittadinanza dei buoni shopping per promuovere gli acquisti nelle attività commerciali della città.



PALESTRE E AGENZIE VIAGGI

Per quanto riguarda palestre e agenzie di viaggio, il contributo potrebbe consistere in uno sconto sull'abbonamento per praticare attività sportiva e di un bonus per l'acquisto di un viaggio.



PLATEATICI GRATIS

Per favorire bar e ristoranti dopo un lungo inverno di chiusure e lavoro a singhiozzo, il Comune sta pensando anche di prorogare la delibera dei plateatici supplementari gratuiti che, nei mesi scorsi, avevano permesso alle attività della città di sfruttare i tavoli esterni rispettando distanze e norme sulla aerazione dei locali. «La delibera sui plateatici è stata prorogata fino al 31 marzo spiega Bernardinello - Si tratta però di un provvedimento governativo: la speranza è che ci sia una nuova proroga a livello centrale in modo da permettere la gratuità dei plateatici supplementari anche durante l'estate». Nel caso del via libera al prolungamento estivo del provvedimento, la possibilità di aggiungere tavolini esterni potrà essere concessa in via automatica a coloro che ne avevano fatto richiesta lo scorso anno, ma anche ad altre attività che presenteranno ex novo la domanda di ampliamento, previa valutazione tecnica da parte del Comune in merito alla possibilità di estendere gli spazi. Grazie infatti all'arrivo della nuova viabilità del centro, come annunciato nei giorni scorsi dall'Amministrazione, diverse vie saranno bandite alle auto. A beneficiare delle nuove regole del traffico potrebbero essere dunque bar e ristoranti presenti nelle zone interessate dal cambio di viabilità con la possibilità di allargare ulteriormente i plateatici.

