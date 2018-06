Il genitore del bimbo colpito: «Mio figlio ha reagito alle offese»

di Ilaria Bellucco

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIESSO UMBERTIANO - Partono ledopo il parapiglia durante una partita del torneo Pulcini di Badia di sabato scorso . Lache sarebbe stato colpito in campo da un altro genitore , è decisa a far valere la propria veritàche l’adulto ha dato unoera statoa sua volta.A parlarne è il padre del ragazzino preso di mira dal genitore che ha invaso il campo durante la partita tra Fiessese e Union Vis Lendinara. «Dire che mio figlio si era comportato da bullo non rispecchia la realtà, è un bambino timido e introverso che a un certo puntoche gli erano state rivolte»...