di Ilaria Bellucco

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LENDINARA - «Ho, sono, ma non ho colpito il bambino,. L’ho soloperchéa un bambino». Si spiega così ildi un giocatore dell’Union Vis Lendinara che sabato è entrato in campo durante un parapiglia nella partita del torneo Pulcini che si stava disputando a Badia, in sostanza per difendere un giocatore dall’attacco di un ragazzino della Fiessese.«La colluttazione è nata dopo tra adulti e sono stato circondato da due tre genitori. Mi sono scusato subito con l’altro genitore e tutti quanti». Intanto la società precisa che il padre coinvolto non è un dirigente...