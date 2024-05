«Non sa guidare», patente revocata. Ma il Tar: manca la data

Siccome la sua patente è scaduta da oltre cinque anni, prima di ottenere il rinnovo un automobilista ha dovuto mettersi al volante, sotto gli occhi di un esaminatore. Ma il conducente è stato sonoramente bocciato: «Sale sopra un marciapiede; Riparte senza guardare lo specchietto retrovisore; Errata posizione rispetto ad affiancamento di un veicolo; Guida incerta».

Così è scattata la revoca del documento, però ora quel provvedimento viene annullato dal Tar del Veneto: il presunto "verbale" della prova era privo di data e firma.

Rinnovo della patente



La vicenda è cominciata a Rovigo nel 2005, quando a un cittadino di origine magrebina è stata rilasciata la patente di categoria B, poi scaduta e rimasta tale per più di un lustro. Nel momento in cui l'uomo ha chiesto di rinnovarla a Verona, la sede locale della Motorizzazione civile ha applicato l'articolo 126 del Codice della strada, secondo cui gli uffici rilasciano all'interessato "una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova", dopodiché appunto occorre superare l'esame. "L'esperimento di guida dice la legge consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta". Il test è avvenuto tre mesi fa ed è andato decisamente male, stando al giudizio annotato su «un foglio scritto a penna», come precisa la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, dando conto dei rilievi relativi al marciapiede, allo specchietto, alla posizione rispetto agli altri veicoli e all'incertezza nella conduzione dell'auto.



Ricorso al Tar



Il nordafricano ha presentato ricorso contro la direzione generale Nordest del ministero dei Trasporti, lamentando «il difetto di motivazione e di istruttoria» della revoca, per la mancata indicazione delle ragioni che hanno determinato la valutazione di non idoneità alla guida. I giudici hanno disposto «l'acquisizione di una documentata relazione sui fatti», alla quale la Motorizzazione ha allegato l'appunto sui motivi della bocciatura. A quel punto la difesa dell'automobilista ha rimarcato «l'inidoneità del "foglietto" "privo di data e di firma" ad integrare il verbale dell'esperimento di guida». Tesi accolta dal Tar, per il quale «il foglio scritto a penna» non è «idoneo a costituire il verbale della prova in quanto privo di data e di firma, elementi minimi necessari» a garantirne la legittimità. Pertanto è stata annullata la revoca della patente, «fermo in ogni caso l'onere del ricorrente di sottoporsi ad un nuovo esperimento di guida». Ancora una volta la prenotazione varrà da documento sostitutivo per continuare temporaneamente a guidare, a dispetto di marciapiedi e specchietti...



A.Pe.