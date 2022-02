ROSOLINA - Il nuovo Ecovillaggio “Margherita”, realisticamente, entrerà in funzione nella stagione 2024. È questa la tempistica che è stata annunciata ieri nel corso della presentazione del progetto che si è tenuta nell’auditorium Sant’Antonio. Un incontro che è parte integrante dell’iter autorizzativo regionale e non si concluderà prima di altri sei mesi, a cui seguirà la fase di effettiva realizzazione degli interventi. Si trova invece in una fase più avanzata, e infatti sarà operativo già in questa stagione, il prospiciente stabilimento balneare in zona Casoni che è parte integrante, ma distinta, del progetto che sta portando avanti il gruppo Isaholidays dell’imprenditore padovano Renato Pagnan.



DUE ANNI DI LAVORO



«Lavoriamo da circa due anni a questo progetto che sarà un po’ diverso dagli altri villaggi vacanze del gruppo Isaholidays di Isola Verde e Barricata - ha chiarito la progettista Francesca Cecchi - in primo luogo per le dimensioni dell’area, circa 10 ettari, e il numero di ospiti, attorno ai 1.400, che significherà una densità molto bassa. Infatti sarà un eco-villaggio a cinque stelle, inserito in un contesto naturalistico di pregio che il nostro intervento andrà a valorizzare ma anche a preservare. Tutte le soluzioni adottate, dalla sistemazione delle piazzole ai materiali adottati, dagli incentivi agli spostamenti pedonali, ciclabili o con auto elettriche, a quelle per rendere il soggiorno pienamente sostenibile, passando per la diminuzione del consumo di suolo, sono state fatte in funzione di adeguare il villaggio al territorio, andando ad intercettare quel segmento del turismo eco-chic che è in forte crescita » .



ZONE PER TURISTI



Due le aree destinate al soggiorno dei turisti. Nella parte antropizzata del vecchio e da anni abbandonato villaggio Margherita, saranno realizzate circa 200 piazzole con le tradizionali case mobili. La novità saranno invece le circa 100 piazzole per il turismo “glamping”, cioè tende per il campeggio dal risvolto “glam” in cui ci si potrà immergere nella natura senza rinunciare a nessuno dei servizi che ci si aspetta da una struttura a cinque stelle. L’unica struttura fissa, e dove saranno concentrati tutti i servizi del villaggio, dalla reception ai servizi di accoglienza e gestione della struttura, il minimarket, servizi igienici, due ristoranti e magari anche una Spa con due piscine, sarà un edificio su due piani che sfruttando volumi pieni e vuoti, la naturale depressione del terreno e i materiali utilizzati, avrà un basso impatto visivo. Completeranno il tutto l’area per parcheggio e le strutture polivalenti per lo sport e il miniclub per i bambini.



IMPORTANTE RECUPERO



«Siamo orgogliosi che il gruppo Isaholiday abbia creduto nel recupero del vecchio villaggio Margherita e abbia investito nel territorio per creare una struttura attenta all’ambiente e alle esigenze dei turisti - ha affermato il sindaco Michele Grossato - in particolare colgo nella Spa la volontà di allungare la stagione, inserendosi nella sfida della destagionalizzazione che è uno dei punti del programma della nostra amministrazione. Sono convinto che questo intervento sarà di stimolo per altri imprenditori e creerà un positivo effetto emulazione».