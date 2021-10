Riapre lo storico locale di Cavazzana: ​dj set di Marco Bollani e Dan Voice per l'inaugurazione del nuovo Rifrullo

LUSI/LENDINARA - Sarà inaugurato venerdì il nuovo Rifrullo, lo storico locale di Cavazzana, che si sposta ora a Lendinara. Un taglio del nastro particolare: dopo il discorso del sindaco e dei gestori ci sarà il dj set di Marco Bollani e Dan Voice, accompagnati da saxofonisti e giocolieri con il fuoco. Dal Rifrullo sono passate generazioni di polesani quando, dal 1990 al 2012, la gestione era in capo al fondatore Vittorio Sanbinello. Ora il locale avrà lo stesso nome, lo stesso gestore, ma la sede è diversa: in via Rossi 9 a Lendinara. L'idea di riportare in auge il locale è stata lanciata da un giovane imprenditore di 26 anni, Giulio Gobbi. Una svolta fresca, giovane e coraggiosa: il locale, in realtà, è aperto già da novembre 2020 ma a causa delle restrizioni per la pandemia, è rimasto chiuso durante l'inverno rimandando l'inaugurazione. Il nuovo Rifrullo presenta novità sostanziali rispetto al locale storico, a partire dallo staff rinnovato, giovane e colmo di iniziative. Uno dei pilastri del nuovo pub è Enrico Belli Bellinello: professionista nel mondo dei locali e molto noto in zona. Belli, infatti, è bartender e da 23 anni organizza eventi nei suoi locali (Millionaire, Palazzo Rosso, Villa Selmi, Senso Maleva). Oltre al cambio di stile in senso di servizio, il Rifrullo presenta anche novità organizzative.



Nuovo Rifrullo a Cavazzana

Aprirà tutti i giorni dalle 17 alle 4 ma avrà fasce orarie diversificate: alle 17 alle 20.30, si prevede l'aperitivo con buffet a ogni tavolo; a seguire, fino alle 23.30 verrà attivata la paninoteca con la maggior parte di prodotti locali a km 0; infine, entrerà in funzione la tosteria fino alla chiusura. Oltre all'inaugurazione, sono già in programma altri eventi, come la festa di Halloween di domenica 31 ottobre. Inoltre, a partire da domenica 7 novembre ogni settimana ci sarà l'aperitivo con solo musica italiana. Per l'inaugurazione, venerdì, saranno presenti la Pro Loco, sindaco e amministrazione comunale per il consueto taglio del nastro e le foto di rito. Per prenotazione tavoli, Giulio 351-9901719 - Belli 333-4142633.