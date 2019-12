In Polesine produzione di rifiuti da record: più di 123 mila tonnellate all'anno

di Francesco Campi

ROVIGO -, 523 chili per abitante. Una quantità seconda solo a quella di Venezia, dove la quota è 573 chili pro capite, anche se si tratta di una quantità influenzata dai flussi turistici. È quello che si verifica a Rosolina, che ha dinamiche fuori scala rispetto al resto del Polesine.La provincia, pur scontando un ritardo rispetto alle realtà di eccellenza del Veneto, a sua volta eccellenza d'Italia, mostra importanti miglioramenti, come testimonia il fatto che nella quarta edizione dell'EcoForum Veneto, organizzato da Legambiente, il Comune di Rovigo, insieme a Venezia, ha ricevuto la menzione speciale impegno riciclone per le amministrazioni, in quanto «unici due capoluogo di provincia del Veneto che a fronte di un aumento della produzione di rifiuti, vedono una diminuzione della quantità di rifiuto secco non riciclato».