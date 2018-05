Una montagna di rifiuti abbandonati in piazza Garibaldi

di Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - La città ieri si è svegliata conavvolta nel. Ai margini del liston era presente, cartoni vuoti ammucchiati in malo modo e abbandonati sul lato destro della piazza. Una discarica a cielo aperto in pieno centro presente, pare, fin dalla serata di venerdì. Ad abbandonare i rifiuti nel cuore della città, alcuni proprietari dei locali che si trovano nei pressi delle due piazze, i cartoni mostravano le scritte di noti marchi di aperitivi e birre, ma anche patatine e pizzette, quelle che si consumano di solito al bar.Una situazione inaccettabile secondo l'assessore al Decoro Andrea Bimbatti, ieri mattina in centro proprio per scrutare l'ammasso di rifiuti, cartoni che avevano l'aria di essere stati lanciati sul piazzale come se il cuore della città fosse una una discarica o una delle peggiori periferie dei centri degradati. Le scatole in questione non erano state piegate e chiuse, ma lasciate aperte e sparse qua e là. «La cosa più grave di tutto questo - spiega l'assessore - è che siano stati proprio gli esercenti a creare questo degrado»...