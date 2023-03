ROVIGO - La tolleranza sul fronte dell’abbandono dei rifiuti sta per finire. E le prime sanzioni, per i furbetti della spazzatura, sono già scattate: dall’inizio dell’anno le multe sono arrivate a quota otto. A spiegarlo è Ecoambiente che annuncia una intensificazione e un rafforzamento dei controlli da parte degli ispettori ambientali dell’azienda, su tutto il territorio comunale. A supportare l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti di Ecoambiente è la Polizia locale.



LE VERIFICHE

«Gli ispettori ambientali - spiega la società - ogni giorno garantiscono un costante presidio del territorio, con azioni di verifica, informazione, deterrenza e contestazione di illeciti contro l’ambiente e il decoro urbano». Del resto i cumuli di spazzatura si riformano in tempi record, subito dopo che sono stati asportati dagli operatori di Ecoambiente. Questo avviene sia nelle isole ecologiche in cui sono stati collocati i cassonetti a calotta intelligente, che in alcuni casi risultano “contornati” da sacchi di spazzatura lasciati in bella mostra da utenti che probabilmente, non essendo dotati di tessera personalizzata, non possono aprire i bidoni per conferire correttamente, così come accade nelle isole ecologiche miste, in cui si trovano i cassonetti tradizionali insieme a quello a calotta per la sola frazione del secco, per esempio in via Fuà Fusinato. Avviene anche dove un tempo c’era l’isola ecologica e ora non c’è più, come nel caso dell’incrocio tra via Gorizia, viale della Pace e largo Luccotti Fabbron, per non parlare dei pochi punti della città in cui, ancora, sono rimasti i cassonetti tradizionali, come in via Modena Colorni, sul retro del duomo, dove capita di vedere i sacchi di spazzatura traboccare dai contenitori stracolmi fino a depositarsi a terra.

A ogni modo, Ecoambiente fa sapere che «nell’ultimo periodo sono stati intensificati i controlli presso le utenze non domestiche del territorio comunale e in particolare quelle del centro città» ovvero le attività produttive e commerciali, come negozi, bar e ristoranti. E da qui sono scattate le sanzioni: «Le verifiche effettuate nelle attività commerciali e artigianali hanno permesso di individuare diversi trasgressori, con l’emissione di tre verbali di contestazione per violazione del regolamento comunale della gestione dei rifiuti, che vanno a sommarsi ai cinque verbali già notificati da inizio anno». La la società ricorda che «le utenze non domestiche del centro non dotate di ecotessera, devono avvalersi del sistema di raccolta porta a porta» pianificato appositamente sulla base della tipologia di servizio svolto dalle attività stesse.



UTENZE DOMESTICHE

I controlli continuano anche «presso le utenze domestiche del territorio - prosegue Ecoambiente - che con il nuovo metodo di raccolta dovranno avvalersi del servizio loro dedicato in base alla zona di appartenenza e garantire una attenta e puntuale raccolta differenziata». Tuttavia, «nella fase di controllo presso le utenze continuano, per il momento, a essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione. Si confida nella massima collaborazione di tutte le utenze domestiche e non domestiche per poter assicurare il miglior servizio possibile e il decoro della città, evitando il fenomeno di abbandono rifiuti che sarà perseguito a norma di legge. Ecoambiente rimane a disposizione di tutti gli utenti attraverso i propri canali informativi: sportelli territoriali, app Junker, sito web e call center aziendale, per agevolare il percorso di cambiamento intrapreso».