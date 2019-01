Allarme influenza: donna incinta e due cinquantenni in rianimazione

Tre persone della provincia di Rovigo, colpite in maniera grave dall'influenza, sono ricoverate in rianimazione negli ospedali di Padova e Rovigo. Si tratta, secondo quanto reso noto dall'Ulss 5 polesana, di una donna, 38 anni al settimo mese di gestazione, che si trova in rianimazione a Padova. La prognosi è riservata.



Un uomo, di 64 anni, con pluripatologie croniche, è invece ricoverato in rianimazione a Rovigo per un peggioramento delle sue condizioni dovuto all'influenza. Anche in questo caso la prognosi è riservata. Una paziente di 56 anni, con patologie croniche, infine, si trova in rianimazione per un repentino peggioramento.



