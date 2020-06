Rubò e utilizzò una carta di credito, ai domiciliari badiese 36enne

ROVIGO - E' finito ai domiciliari per una condanna a otto mesi di reclusione per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. Protagonista un 36enne di Badia Polesine, M.C. le sue iniziali, che aveva già a suo carico precedenti di polizia. Ad eseguire l'arresto sono stati ieri i carabinieri della stazione badiese.



L'ordine di carcerazione era stato emesso il 6 giugno scorso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Rovigo mentre i reati a carico del 36enne risalgono al 19 settembre 2016. L'uomo è posto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione. Ultimo aggiornamento: 16:44