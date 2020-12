«Lei è araba, quindi niente da fare», e le negano il lavoro come domestica

ADRIA (ROVIGO) - «Il suo nome mi dice che lei è araba quindi niente da fare». Sono le a parole che una giovane di Rovigo ha letto nel suo telefonino dopo avere risposto ad un'offerta di lavoro presente in un noto sito di annunci. A raccontare la discriminazione è la stessa Fatima Essania, 25anni, residente in Italia 2007 e perfettamente integrata nella comunità polesana. «Ieri mattina ho risposto ad un annuncio di lavoro racconta la ragazza -, cercavano una domestica part-time nella zona di Adria. Fino ad oggi, ho svolto l'attività di aiuto cuoca in vari ristoranti importanti del Polesine, ho infatti frequentato l'Istituto alberghiero Cipriani». A causa però della crisi della ristorazione provocata dalla pandemia, la ragazza ha deciso di continuare gli studi e, nel frattempo, svolgere un lavoretto che non la impegni tutto il giorno.

APPROFONDIMENTI IL CASO Chiede la mascherina per lavorare, licenziato un letturista di... TREVISO «Operaia lenta» ma non si può punire, il giudice... FOLLIA NEGLI USA Imbottisce di lassativo i brownies per la festa d'addio del... LA STORIA Chiede un panino, trova lavoro: «Se ha voglia di svegliarsi... MIND THE GAP Congedo parentale negato perché lesbica, il tribunale condanna...



L'ANNUNCIO

Ecco che quell'annuncio per la ricerca di un auto nelle faccende domestiche poteva rappresentare un'occasione da non perdere. Mai avrebbe pensato però di vedersi rifiutare il colloquio di lavoro per le sue origini arabe. «Era successo, in verità, altre volte rivela la 25enne ora però ho deciso di rendere noto l'accaduto nella speranza che chi di dovere possa intervenire contro queste gravi discriminazioni che purtroppo continuano ad esistere. Non auguro a nessuno di subire episodi di razzismo simili. Il nostro nome, colore, la nostra identità non possono giustificare una tale ignoranza. Assieme possiamo dire no al razzismo».



IL PRECEDENTE

Fatima ha riportato il suo sfogo sui Social per dare maggiore visibilità al suo appello contro ogni forma di discriminazione. In poche ore, il messaggio della giovane ha avuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di condivisioni provenienti da tutta Italia. «In passato racconta la giovane marocchina io e mio marito ci siamo visti negare l'affitto di un appartamento pur avendo entrambi un contratto a tempo indeterminato, solo per il fatto di essere di origine straniera. Eppure siamo perfettamente integrati in Italia e nella comunità polesana».

Non solo. La 25enne racconta di avere tolto la foto col velo dal curriculum perché si era accorta che veniva scartata, pur avendo titoli e requisiti, da alcuni colloqui di lavoro. «Per sconfiggere il razzismo, in tutte le sue forme, il primo passo è parlarne conclude la giovane -, spero che il mio messaggio abbia la massima diffusione. Sono veramente stufa di sentirmi esclusa e discriminata per la mia cultura e le mie origini. Nel 2020 purtroppo il razzismo continua ad essere una dura realtà anche nei confronti di chi fa di tutto per integrarsi».

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA