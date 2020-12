ADRIA «Sto ricevendo migliaia di messaggi da tutta Italia. In molti mi stanno raccontando i quotidiani episodi di razzismo che subiscono nel mondo del lavoro e nella scuola. Ecco perché continuerò la mia battaglia contro ogni forma di discriminazione culturale e sociale».

Fatima Essania, la 25enne che due giorni fa, dopo avere risposto a un annuncio di lavoro come donna delle pulizie nella zona di Adria, si è sentita rifiutare con la frase razzista: “Dal tuo nome intuisco che sei araba, quindi niente da fare”, è stata travolta da una vera e propria ondata di solidarietà. Fatima ha salvato quei messaggi che le hanno gelato il sangue e ora vuole andare oltre alla denuncia Social, affidandosi alla Giustizia.

INDIGNAZIONE GENERALE

La sua storia, ripresa dal Gazzettino e dal noto sito d’Informazione Fanpage.it, è stata letta e condivisa da migliaia di utenti. La sua pagina Instragram ha raccolto tante testimonianze di discriminazioni che purtroppo continuano ad avvenire nel nostro Paese. «Ieri ho parlato con Cathy La Torre, noto avvocato bolognese specializzato in diritto antidiscriminatorio. Abbiamo deciso di portare avanti questa importante causa – spiega Fatima, da 14 anni residente in Polesine -. Facendo finta di niente non si cambiano le cose, il razzismo nei confronti di culture diverse è una realtà che purtroppo a Rovigo è presente in maniera importante. Fin dalle Medie sono stata discriminata per le mie origini. A salvarmi la mia determinazione e la volontà di dimostrare quanto valgo. Da piccola ho imparato perfettamente l’italiano in soli tre mesi e aiutavo, inoltre, i mie compagni con il francese. Concluse brillantemente le superiori, mi sono però trovata a fare i conti con il razzismo nel mondo del lavoro. Anche se avevo i requisiti, sono stata rifiutata in gelaterie, come banconiera nei supermercati e più volte come cassiera. In Italia se indossi il velo, a differenza di altri Paesi europei, certi lavori non li puoi fare perché non ti assumono».

Eppure Fatima è riuscita a farsi apprezzare lavorando come aiuto cuoca in vari ristoranti. Ora però vuole continuare il suo sogno, ossia iscriversi a Scienze dell’Educazione e fare la maestra. Il lavoro da domestica part time le sarebbe servito per mantenersi agli studi. Nel frattempo, la donna che cercava dell’annuncio non sembra essere più raggiungibile al telefono. Contattata, due giorni fa, da Fanpage.it, sembra sia caduta dalle nuvole scoprendo la polemica montata sui social. «Non potevo stare zitta davanti a un messaggio così forte – spiega la giovane di origine marocchina -. Ho deciso di postare lo screen sui social per denunciare cosa si verifica troppo spesso per tanti di noi. Ho taggato Chiara Ferragni e Fedez non perché cerco notorietà, ma per diffondere maggiormente il mio grido contro il razzismo, essendo entrambi spesso in prima linea contro questi episodi di discriminazione».

MESSAGGIO RACCOLTO

Il suo messaggio è stato per ora raccolto da diverse associazioni impegnate nella lotta al razzismo. «L’Italia è un Paese bellissimo – conclude Fatima -, ho fatto di tutto per integrarmi, mi sento rodigina, la mia casa, il mio posto del cuore è in questa terra. Vivo con mio marito qui e vorrei costruire qui il mio futuro. Ecco perché non sentirmi accettata da quella che ormai considero la mia città, mi fa stare ancora più male. Vorrei studiare, costruire la mia famiglia e il mio lavoro nel Rodigino, ma sembra non sia possibile».

