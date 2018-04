Dopo il rave party rubano un'auto da un garage, tre giovani nei guai

ROVIGO - Quattro giovani, tre dei quali di Rovigo, sono stati denunciati per furto aggravato dai carabinieri di Sambuca Pistoiese (Pistoia) e altri due, a breve, dovrebbero aggiungersi come complici; questi ultimi sono in corso di identificazione. I denunciati sono di età compresa fra i 26 e i 18 anni; tre sono residenti a Rovigo ed uno nel Modenese. Tutti hanno precedenti di polizia. I sei, nella tarda serata di sabato, dopo avere probabilmente partecipato ad un rave nei boschi a cavallo fra il Bolognese e la provincia di Pistoia, si sono introdotti nel garage di un'abitazione di Sambuca, in località Valdibura, lasciato aperto dalla proprietaria, 72enne, ed hanno rubato una Lancia Musa che aveva le chiavi di accensione inserite nel quadro.



La fuga però è durata poco più di un chilometro perché sono stati raggiunti dal figlio, 27enne, della derubata, che si era accorto del furto e li aveva inseguiti a bordo della propria auto costringendoli a fermarsi. Il sestetto, dopo aver reagito con espressioni offensive nei confronti del coraggioso 27enne, si è quindi dileguato a piedi facendo perdere momentaneamente le sue tracce. Dopo circa un'ora quattro di loro sono stati trovati dai carabinieri di Sambuca e di Cireglio in un casotto dell'Anas sulla Porrettana, dove si erano rifugiati per la notte, mentre altri due, un ragazzo e una ragazza, si erano già allontanati e l'Arma li sta rintracciando.

