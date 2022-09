Due rapine pistola in pugno facendosi accompagnare in taxi: 27enne polacco nei guai

ROVIGO - Due rapine a mano armata messe a segno in taxi. Lo stesso taxi, infatti, ha accompagnato ed aspettato il rapinatore prima all'Eurospin di viale Porta Adige, a Rovigo, dove con mascherina e cappellino a coprire il volto, brandendo minacciosamente una pistola, ha minacciato e schiaffeggiato le cassiere per farsi consegnare i 2.500 euro di incasso, poi a Copparo, dove con le stesse identiche modalità, ha colpito nuovamente, al Lidl di viale Ricci, mettendosi in tasca altri 1.400 euro in contanti, per farsi infine trasportare, comodamente seduto, fino a Ferrara. Una duplice rapina “in carrozza”, che risale alla tarda serata del 22 giugno scorso e che, viste anche le modalità particolarmente inquietanti, non è però rimasta impunita: i carabinieri della Compagnia di Rovigo, infatti sono riusciti ad individuare l'autore, un 27enne originario della Polonia e formalmente residente in provincia di Pisa, per il quale il giudice per le indagini preliminari del Trubinale di Rovigo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata. Ordinanza che è stata notificata al 27enne nel carcere di Livorno, dove già era finito per un'altra vicenda che lo ha visto protagonista.

Già durante le primissime indagini dopo la rapina all'Eurospin, i carabinieri rodigini avevano ipotizzato un collegamento con quella avvenuta circa una mezzora dopo a Copparo, essendo stato del tutto sovrapponibile il copione ed avendo poi appurato che la descrizione del rapinatore collimava. Tornava anche l'orario: la prima verso le 20, la seconda verso le 20.30. Mancava però il “collegamento”, ovvero l'identificazione del mezzo con il quale l'uomo si era spostato fra i due supermercati, che le indagini degli investigatori dell'Arma hanno poi appurato con una certa sorpresa essere, appunto, un taxi in regolare servizio.