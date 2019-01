Violente rapine: presi, il capo della banda incastrato da un anello

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO -e chiude virtualmente il cerchio della prima fase delle indagini sulla serie diche lo scorso agosto sono state messe a segno a cavallo fra le province di Mantova,. Tutto si è interrotto il 31 agosto, quando i carabinieri mantovani, insieme ai colleghi padovani, veronesi e mantovani, mettendo in campo circa 60 uomini, sono riusciti a pedinare e arrestare a Terrazzo e San Giovanni in Lupatoto, subito dopo un altro colpo messo a segno a Goito, nel Mantovano, quattro marocchini, con ancora tutta la refurtiva. Per quella rapina, avvenuta con la consueta brutalità, sono stati arrestati Zakaria El Jarrar, 28 anni, Mohamed Moner, 31 anni, Soufiane Oubane, 22 anni, e Issam Oubane, 35 anni, ritenuto il leader della banda.