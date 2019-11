Violente rapine: a processo i quattro marocchini terrore degli anziani

di Francesco Campi

ARQUÀ - FRATTA - Una banda di predoni, Riders, come il nome dell'operazione che li ha fatti finire in carcere, accusati di una sfilza di rapine messe a segno nella seconda metà di agosto 2018 a cavallo fra le province di Mantova, Padova, Rovigo e Verona. Una serie criminale interrotta il 31 agosto, quando i carabinieri mantovani, con i colleghi padovani, veronesi e polesani, mettendo in campo circa 60 uomini, sono riusciti a pedinare e arrestare a Terrazzo e San Giovanni in Lupatoto, subito dopo un altra rapina a Goito (Mantova), quattro marocchini, con ancora tutta la refurtiva: Zakaria El Jarrari, 29 anni, Mohmed Moner, 32 anni, Sofiane Oubane, 23 anni e Issam Oubane, 35 anni, ritenuto il leader, tutti disoccupati e con vari precedenti, ora in carcere a Verona.