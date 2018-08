Marocchino rapinatore seriale agli arresti in casa: evade di continuo

di F.Cam.

ROVIGO - Per le rapine in serie si trova agli arresti domiciliari, ma nel giro di pochi mesi è già evaso due volte. L'ultima, proprio a Ferragosto, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile lo hanno pizzicato in centro a Rovigo, fuori dalla casa dove invece avrebbe dovuto trovarsi perché ai domiciliari come misura alternativa al carcere per le due rapine messe a segno a ottobre e novembre, davanti alla stazione di Rovigo, con tanto di coltello, insieme ad altri connazionali ai danni di stranieri.



Ma visto che l'ultimo arresto per evasione, lo aveva visto finire nuovamente in carcere il 29enne marocchino Moussaid Soufiane solo poche ore prima del processo, questa volta per lui è arrivata la denuncia a piede libero per evasione. Il 29enne, lo stesso anche al centro della vicenda dell'accoltellamento della scorsa estate a Granzette, oltre che di altri reati commessi in città, quando era stato arrestato a fine giugno, aveva con sé anche un po' di droga ed aveva anche reagito durante il controllo dei carabinieri, tanto che gli erano state contestate anche la resistenza a pubblico ufficiale e la detenzione di sostanze stupefacenti oltre all'evasione. Per lui però, era stato deciso il ritorno ai domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA