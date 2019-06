Rapina in villa con sequestro, condannati due della banda

di Francesco Campi

CASTELNOVO BARIANO - Sono stati condannati rispettivamente a 3 anni e 8 mesi e a 4 anni e 2 mesi Sorin Lesniuc, 26 anni, cittadinanza romena e domiciliato a Villanova Marchesana, e Mihai Florin Coman, 46 anni, di nazionalità francese e residente a Marsiglia, componenti della banda che ha colpito a raffica le abitazioni del Polesine: furono loro a compiere anche una rapina a mano armata a Castelnovo Bariano, il 3 aprile 2018, minacciando con una pistola e legando l’allora 28enne Valentina Pisani, rimasta sola in casa, nella graziosa villetta a due piani in via Spinea.