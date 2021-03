ROVIGO - Rapina in tabaccheria in pieno giorno. Oggi pomeriggio, nella tabacchiera di viale Regina Margherita 61, due persone con il volto coperto sono entrate nel locale e, minacciando il titolare con una pistola, gli hanno intimato di consegnare l'incasso. L'uomo ha dato loro quanto c'era in cassa, circa 500 euro. I due si sono dileguati subito dopo.