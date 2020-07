LENDINARA - Tentata rapina a mano armata in una tabaccheria in centro a Lendinara oggi, sabato 31 luglio, verso le 18. Il ladro è stato però colpito dal titolare e tramortito tanto che sono dovuti intervenire i soccorritori del Suem.

Il bandito, 49 anni, era entrato nella tabaccheria intimando di volere i soldi brandendo una lama che somigliava a un taglierino.



Danillo Tavian, il titolare della tabaccheria non si è perso d'animo e ha reagito colpendo il rapinatore con tanta forza da metterlo al tappeto. Pare che l'uomo avesse poco prima tentato di scippare una donna all'uscita da un supermercato. L'intervento del Suem ha fatto sì che il rapinatore sia ora ricoverato al Pronto soccorso per le gravi ferite riportate.



I particolari nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di sabato 1 Agosto Ultimo aggiornamento: 21:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA