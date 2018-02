Assalto in villa, anziana picchiata e sequestrata dai banditi: è in ospedale

di Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELNOVO BARIANO - Pomeriggio da incubo per una signora didi, frazione diè all’ospedale con unaal setto nasale dopo l’aggressione di due malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione in via Meloncelli.L’hanno aggredita e poi chiusa nelper passare poi a razziare tutto quanto trovavano nell’abitazione, preziosi e contanti., le hanno detto. Sprezzanti e per nulla impauriti, hanno agito attorno alle 17 di venerdì. Sconcerto nella piccola frazione già teatro, due anni fa, dell’di un altro pensionato,