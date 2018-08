Assalto dei banditi mascherati â€‹in casa: coniugi chiusi nel magazzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) - Assalto in casa, mercoledì 22 agosto intorno alle 22.30, in via Dosso a Giacciano con Baruchella, nel Rodigino. Tresono entrati nella casa di due anziani, li hanno aggrediti e, facendo razzia nell'abitazione.Le vittime sono B.R. 76enne del posto, e la moglie, una 71enne. I due sono statie portati in pronto soccorso. I malviventi sono riusciti a scappare nelle campagne portando via oro e 250 euro in contanti. Le indagini sono seguite dai Carabinieri di Castelmassa e dal nucleo investigativo di Rovigo.