CASTELNOVO BARIANO - Paura per un ventottenne di Castelnovo Bariano che si è trovato faccia a faccia con tre banditi in casa. I tre rapinatori si sono introdotti nell'abitazione dell'uomo travisati e hanno fatto razzia di tutti gli averi della vittima. Il bottino non è stato quantificato. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

