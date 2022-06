Paura al mercato: un grosso ramo cade su una bancarella, ingenti danni

ROVIGO - Uno schianto improvviso ed un grosso ramo è precipitato sopra ad una bancarella di vestiti del mercato che il martedì invade il centro di Rovigo. È successo stamattina, 21 giugno, poco prima delle 10.30 in via Grimani, una traversa di Corso del Popolo che corre proprio a fianco del complesso storico delle Torri e, nonostante l'alto numero di persone presenti, fortunatamente nessuno si è fatto male. O meglio, una donna che stava passando davanti è stata colpita da una fronda e si è rifiutata di essere soccorsa e di presentarsi al Pronto soccorso, ritenendo che non le fosse accaduto nulla di rilevante. Ingenti, invece, i danni al camion colpito dal ramo, in particolare per il tendone la cui struttura metallica è stata piegata dal ramo. Proprio quella struttura che è risultata provvidenziale per evitare che il ramo potesse colpire le persone che si trovavano sotto. Il titolare del banco, sconsolato per il danno subito, che comprende anche la giornata di lavoro persa, esprime la propria amarezza: «Dico solo una cosa: ora il Comune si assuma le proprie responsabilità». Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che con l'autoscala e le motoseghe hanno provveduto a rimuovere il grosso ramo, con la polizia locale che si è occupata di interdire l'accesso nella zona delle operazioni.