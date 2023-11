Ragazza in bicicletta investita da un furgone: ferite gravi, specie alle gambe

ROVIGO - Le urla di dolore e di paura si sono mescolate, verso le 18 di oggi 15 novembre, in viale Porta Po, la strada che porta alla piscina di Rovigo, dove una 21enne in bicicletta è stata investita da un furgoncino.

Dei rilievi e della gestione del traffico, particolarmente intenso visto il punto nevralgico interessato e l'orario di punta, si è occupata la Polizia locale di Rovigo. Per l'appunto, la strada in questione è da tempo sotto i riflettori per l'assenza di un percorso ciclabile che consenta di arrivare in sicurezza al polo natatorio rodigino. Un tema che negli ultimi anni è stato completamente accantonato nonostante nella scorsa campagna elettorale fosse stato al centro del dibattito.