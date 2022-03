VILLAMARZANA - Si sono ritrovati in 300, ieri pomeriggio a Villamarzana, in occasione del raduno statico in memoria di Gabriele Dalla Villa, il 27enne di Lendinara, scomparso in un incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di mercoledì 23 febbraio, in via Ca’ Mignola Nuova, a Badia Polesine. Un’affluenza così massiccia gli organizzatori dell’evento forse non se lo aspettavano, anche se per evitare che vi fossero dei problemi, in special modo legati al traffico, era stato scelto in maniera preventiva, il grande parcheggio della Geodis, davanti alla strada statale 434 “Transpolesana”, direzione Verona-Rovigo, all’interno della macro area industriale-artigianale di Villamarzana-Arqua’ Polesine.



VIDEO AEREO

Non solo gente proveniente dai paesi limitrofi, Lendinara in primis e Rovigo, ma anche da fuori provincia, con video aereo, a ricordo della giornata, eseguiti con il drone da Andrea Galvani e fotografie, sempre aree, a cura di Alex Ferrari. Il ritrovo è iniziato puntuale alle 15.30 ed è proseguito fino al tardo pomeriggio. Via via che passava il tempo, aumentavano le presenze di persone e di auto, passate rapidamente da 200 a 300 unità. È stato un raduno di auto, rimaste ferme nel parcheggio, com’è consuetudine dei raduni statici.



IL RICORDO

Alla fine è stato un semplice ritrovarsi, per ricordare l’amico scomparso di recente. Sono intervenuti anche i familiari di Gabriele Dalla Villa, molto conosciuti in Polesine, in special modo la mamma Francesca Zeggio, essendo assessore comunale a Lendinara, che hanno letto un toccante e commovente messaggio per il giovane lendinarese. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, a garantire ordine e sicurezza. Erano consentiti mezzi di qualsiasi genere. L’invito degli organizzatori era di avere tanta gente e così alla fine è stato. Gabriele aveva la passione per i motorini, gli piaceva modificarli fin da quando era giovanissimo. Era sua consuetudine partecipare ai raduni di auto e moto, ed era molto orgoglioso della sua auto Alfa. Non a caso la locandina preparata per l’evento, ritraeva Gabriele con il viso sorridente, e alle sue spalle la sua Lancia color grigio. Prendeva parte ai raduni ogni volta che il lavoro glielo consentiva. La sua altra passione era l’agricoltura: non appena finiva di lavorare, si dedicava infatti ai campi. I suoi amici lo ricordano per il fatto che quando lo vedevano in giro, non mancava mai di fermarsi a fare due chiacchiere. Era solare e sempre disponibile a dare consigli agli altri. Per questo non ha stupito vedere, dapprima che al suo funerale, svoltosi la settimana scorsa, erano presenti circa un migliaio di persone e ieri appunto, altre 300, nonostante la giornata fosse ventosa, anche se soleggiata.