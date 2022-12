ROVIGO - In Radiologia è in arrivo una nuova assemblea sindacale, per un totale di 12 ore, ma l'Ulss non reagisce. La Cgil funzione pubblica richiama l'attenzione della direzione generale dell'Ulss 5 polesana annunciando nuove iniziative che coinvolgeranno anche i cittadini e il presidente della Regione Luca Zaia, arrivando persino all'occupazione degli uffici direzionali Ulss se l'amministrazione rimarrà ancora una volta sorda alle istanze dei lavoratori. «Di fronte alle richieste di aiuto arrivate dagli operatori sanitari e di area amministrativa della Radiologia dell'ospedale di Rovigo, come Fp Cgil, di fronte al silenzio di questa amministrazione siamo stati costretti a bloccare per 3 ore tutte le attività di diagnostica radiologica. Enormi sono i disagi arrecati a cittadini esterni e degenti, ennesima situazione spiacevole che tocca i lavoratori dell'Ulss 5 che non considera e non rispetta i propri dipendenti e tantomeno considera i bisogni dei propri cittadini. Noi, siamo qui ad informare proprio i cittadini polesani che questi disagi non derivano da irresponsabilità di questi lavoratori».



L'ACCUSA

La Cgil accusa l'amministrazione Ulss di aver un atteggiamento irrispettoso e che dimostra totale assenza di considerazione dei propri dipendenti. «In attesa di una telefonata, insieme ai lavoratori, il confronto lo andremo a chiedere ai nostri concittadini perché insieme si possa invertire il senso di marcia aprendo un percorso di veri investimenti sulla sanità e sul sistema pubblico di servizi al cittadino che altrimenti è destinato a scomparire - afferma il sindacato stanco di sbattere - nel materasso di gomma che riveste i muri di questa azienda».



LE ASSEMBLEE

Ad oggi, i lavoratori in questione hanno fatto tre assemblee per 9 ore totali di blocco della diagnostica radiologica dell'ospedale Hub e la settimana prossima arriveranno alla quarta assemblea per un totale di 12 ore di chiusura della Radiologia alle quali l'Ulss 5 non ha risposto nemmeno con una telefonata. A questo punto, la Cgil accusa l'Ulss di non preoccuparsi neanche del disagio arrecato all'utenza e di favorire, in questo modo, la sanità privata che assorbe la richiesta dei cittadini. La vision dell'azienda Ulss 5 e della sua direzione, secondo il sindacato, sarebbe proprio di favorire il passaggio a una sanità a pagamento: «Dentro ad un sistema pubblico sono gli operatori che fanno la differenza. Per fare realmente la differenza però, bisogna investire sul personale e chi gestisce la sanità pubblica deve avere rispetto dei propri dipendenti! Purtroppo, questa amministrazione sta dando dimostrazione di visione assolutamente contraria».



I CONTRATTI

A riprova di quanto sostiene, la Cgil afferma che «in piena emergenza sanitaria l'azienda Ulss 5 sta tagliando i contratti di lavoro e se guardiamo alla considerazione ed al rispetto che ha verso i propri dipendenti la situazione è ancora peggiore: nove ore di assemblea sindacale sono passate inosservate! Per noi della Cgil risulta evidente che se anche dopo la quarta assemblea questa amministrazione rimarrà blindata nei propri uffici e non si renderà disponibile al confronto con i lavoratori arriveremo ad attivare lo stato di agitazione e lo faremo occupando proprio gli uffici della sede della direzione generale, senza mancare di mandare un whatsapp al presidente della regione Veneto».