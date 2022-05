Il re delle "onde" abita nel Delta: Dario primo radioamatore d'Europa

TAGLIO DI PO - Il radioamatore tagliolese Dario Altieri, nominativo di chiamata internazionale IZ3QFG, dopo la vittoria nel campionato italiano 2020, in categoria 144 LP, si è imposto nella classifica europea 2021 del Contest iaru 432MHz LP, praticamente la regina delle competizioni nel panorama radiosport europeo. La gara che si svolge ogni anno a ottobre, consiste nel realizzare nelle 24 ore (dalle 16 del sabato alle 16 della domenica, ndr), collegamenti con altri radioamatori sparsi nel resto d'Europa, solo in banda 432MHz. Ad ogni collegamento viene attribuito un punto per chilometro di distanza tra i due corrispondenti e ovviamente, a vincere, è chi al netto dei controlli avrà totalizzato più punti.

APPROFONDIMENTI RADIOAMATORI BASSANESI Nell'era web la radio conserva fascino «Collegati a... PROTEZIONE CIVILE FVG Nuova alleanza con radioamatori e volontari del Soccorso alpino LA RICERCA I cacciatori di terremoti: alla ricerca di quei segnali del sisma che... PORDENONE Assalto dei radioamatori in Fiera, parroco assordato chiama la...

Nonostante una stazione modesta, Altieri è riuscito nell'impresa e in 24 ore ha realizzato ben 94 collegamenti per un totale di poco più di 27 mila punti, ridotti a 25.590 dopo i controlli. Il collegamento più distante di tutto il contest di Dario è stato con l'ungherese HA6W per un totale di 716 chilometri, ma non sono mancati anche i collegamenti con Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Serbia e Germania.

Davvero un ottimo risultato per una banda a copertura prettamente locale e quindi dove è ancora più difficile completare collegamenti a grandi distanze specie se in bassa potenza, come nella categoria dove ha gareggiato Altieri. I controlli, che quest'anno causa pandemia hanno richiesto più tempo del previsto, sono terminati solo a metà aprile e la classifica ufficiale, uscita a maggio, ha decretato la vittoria del giovane OM tagliolese davanti a due radioamatori della Repubblica Ceca.

Tuttavia, questa non è l'unica gioia di Dario, che nel 2021 ha vinto per il secondo anno consecutivo il Marconi Memorial Contest 144Mhz, gara molto bella e partecipata e anche molto particolare, visto che ogni collegamento, questa volta in banda 144MHz deve essere effettuato in telegrafia ovvero con alfabeto Morse. Altieri è volontario del gruppo intercomunale della Protezione civile Isola di Ariano, un esperto tecnico informatico e in telecomunicazioni, noto e affermato in tutto il Polesine e non solo.