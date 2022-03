ROVIGO - Partirà ad aprile a San Pio X la rivoluzione della raccolta dei rifiuti in centro città. La svolta, ampiamente annunciata nei mesi scorsi, rappresenta una vera e propria novità per i rodigini del capoluogo, ma arriverà in maniera graduale, una quartiere per volta, per approdare, infine, anche nel cuore della città. Intanto, in questi giorni, è stata messa a punto una massiccia e capillare campagna di informazione organizzata dal Comune e da Ecoambiente, la società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio provinciale. Ancora qualche settimana, dunque, e anche il territorio cittadino comincerà il processo di adeguamento al sistema di raccolta che negli altri comuni polesani e nelle frazioni del capoluogo è già una realtà consolidata, dal momento che il porta a porta appunto nelle frazioni è stato introdotto ancora nel 2018.



IL VERTICE

Ieri mattina la sala consiliare di Palazzo Nodari ha ospitato un incontro tra il direttore di Ecoambiente Walter Giacetti e i tecnici degli uffici comunali coinvolti nella partita. Erano presenti anche due assessori, Giuseppe Favaretto e Andrea Pavanello. Da qualche giorno, inoltre, è partita la campagna informativa rivolta ai cittadini e agli imprenditori di San Pio X, come ha annunciato l'assessore all'Ambiente Dina Merlo ai microfoni di Comunichiamo, il settimanale di informazione del Comune di Rovigo. «Ad aprile partirà la raccolta dei rifiuti porta a porta nel quartiere San Pio X. La campagna di comunicazione è già iniziata e quindi incontreremo i cittadini, i negozi, le associazioni di categoria e tutte le utenze non domestiche per spiegare come cambieranno i servizi e quali sono quelli loro dedicati. Sarà un cambiamento epocale che potrà portare grossi vantaggi in termini ambientali ma anche di miglioramento della raccolta differenziata per quegli obiettivi di sostenibilità che ci ha dato la regione ma che anche noi, come Comune, stiamo perseguendo nell'ottica di Agenda 2030».



IL FUNZIONAMENTO

A illustrare i dettagli tecnici della novità in arrivo è stato invece il direttore di Ecoambiente, Walter Giacetti. «Siamo nella fase di avvio del sistema di raccolta domiciliare porta a porta che prevede come atto finale del percorso la rimozione dei cassonetti. Le isole ecologiche, in pratica, non ci saranno più quando il servizio sarà partito. Ogni famiglia e ogni azienda sarà dotata di un kit, cioè di un certo numero di contenitori per la carta, il vetro e il rifiuto non riciclabile, che sono adeguatamente dimensionati per le necessità sia delle famiglie che delle aziende e dei condomini, realtà molto presente nel territorio. L'obiettivo è quello di arrivare all'ottanta per cento di raccolta differenziata, dalla quale siamo distanti in questo momento di circa 15 punti come media di Rovigo. È un obiettivo importante che sappiamo, però, essere raggiungibile con questo tipo di raccolta».



Già a partire dalla prossima settimana, i cittadini di San Pio X riceveranno delle comunicazioni nelle loro abitazioni e gli inviti a partecipare agli incontri organizzati dal Comune e da Ecoambiente. «Saranno incontri pubblici - sottolinea Merlo - che terremo a partire da San Pio X, poi in Tassina e a ruota a San Bortolo, nei quali verrà spiegato dettagliatamente il sistema di raccolta porta a porta, le regole e l'utilizzo dei contenitori, nonché la frequenza delle raccolte che verranno organizzate. Anche perché ci sarà un primo periodo di mantenimento dei cassonetti stradali, nel quale i due sistemi di raccolta, il vecchio e il nuovo, coesisteranno, ma poi saranno eliminati».