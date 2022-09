Nascituro muore durante il parto, l'Ulss Polesana avvia un'indagine interna

ADRIA - Una tragedia che ha visto la vita di un neonato interrompersi proprio durante la delicata fase del parto. È successo nelle prime ore di oggi, 1. settembre, nel Punto nascite dell'ospedale di Adria. I genitori sono due polesani ai quali immediata l'Azienda ha cercato di far sentire la propria vicinanza. Il direttore sanitario dell'Ulss 5 Alberto Rigo, infatti, ribadisce «tutta la più sentita e forte vicinanza alla famiglia, espressa anche personalmente stamattina. Nel contempo, esprimiamo anche la nostra vicinanza a tutto il personale e agli operatori coinvolti, di cui comprendiamo lo stato d’animo in un momento così difficile, perché episodi come questi sono pesanti per tutti».

Vista la delicatezza della vicenda, pochi i dettagli che emergono, se non che si trattava di un parto programmato, fisiologico, e che fino ai drammatici momenti del decesso del piccolo non era emerso alcun tipo problema. Sarà ora un'indagine interna a chiarire quanto accaduto. «Come da prassi - rimarca il dottor Rigo - stiamo facendo tutti gli accertamenti su quello che è successo, tutto è ancora in corso. Stiamo seguendo le procedure previste a livello regionale e nazionale in questi tristi casi».