Via ai controlli anti Covid al personale della scuola grazie alla Protezione civile

OCCHIOBELLO - Le attrezzature della Protezione civile sono state messe a disposizione dei medici di medicina generale per i controlli anti Covid nelle scuole. Due gazebo posizionati nel cortile delle scuole occhiobellesi serviranno per i test rapidi al personale docente e non docente.

Saranno attivi con i volontari fino al 4 settembre per i medici di medicina generale i quali, su prenotazione, potranno effettuare i test di rilevazione della positività o negatività al Covid agli insegnanti e al personale ausiliario in vista del suono della prima campanella. L’allestimento in un luogo all’aperto e diverso dagli ambulatori medici, è una misura di prevenzione per una maggiore sicurezza di pazienti e operatori della sanità

