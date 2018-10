Casa di appuntamenti in centro sequestrata dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Sigilli alle porta di una casa di appuntamenti in pieno centro a Rovigo, in via Carducci al numero 38. Il sequestro preventivo, abbastanza inconsueto per questo tipo di operazioni, è stata decisa dall'autorità giudiziaria sulla base di quanto emerso delle indagini portate avanti dalla Squadra mobile di Rovigo, che hanno portato a formulare l'ipotesi di reato di sfruttamento della prostituzione. Gli accertamenti e le verifiche sono ancora in corso, ma la misura cautelare è stata eseguita ieri pomeriggio, con i poliziotti che, indossando la pettorina d'ordinanza, hanno fatto irruzione, trovando all'interno dell'abitazione due donne di origini cinesi, ma, in quel momento, nessun cliente.