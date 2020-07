Giovane prostituta bruciata, ergastolo confermato per l'idraulico Benazzo

È stato nuovamente condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia Sergio Benazzo, idraulico di 44 anni, di Rovigo, nel nuovo processo di secondo grado per l'omicidio di Paula Burci, una prostituta romena di 19 anni il cui cadavere fu ritrovato bruciato nella golena del Po a Zocca (Ferrara) il 24 marzo 2008. Per lo stesso omicidio era stata condannata definitivamente anche l'ex compagna di Benazzo, Gianina Pistroescu. L'11 febbraio scorso per quest'ultima la Cassazione aveva confermato la sentenza ma aveva annullato quella nei confronti di Benazzo, con rinvio alla Corte d'Appello lagunare. Ultimo aggiornamento: 20:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA