Nasce il Pronto intervento contro le emergenze sociali: un tetto e aiuti per i poveri

ADRIA - Palazzo Tassoni, capofila dell'Ambito territoriale sociale per il Basso Polesine, e l'Ats di Lendinara hanno portato a casa 1,7 milioni di euro di progetti socio-sanitari per tutta la provincia. Le azioni messe in campo permetteranno di avviare diverse progettualità.



Ad Adria , nello specifico a Valliera, nascerà un. In programma anche un nuovo alloggio per il "dopo di noi" in piazzetta Casellati e ulteriori azioni per le famiglie in difficoltà e a sostegno del fenomeno dello stress tra gli operatori. Duecentoundicimila euro andranno a sostenere alle capacità genitoriali e la prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Per i prossimi tre anni, Adria potrà utilizzare 70.500 euro all'anno per potenziare il progetto Pippi, programma per la prevenzione che sarà gestito in delega dall'Ulss 5 Polesana. Il progetto aiuterà le famiglie in difficoltà ed eviterà che si arrivi all'allontanamento dei minori per spostarli in strutture. Un problema sociale per il quale le amministrazioni comunali, ogni anno, devono impegnare risorse economiche importanti.Insieme all'Ambito di Lendinara arriveranno nel territorio altri 210mila euro, che saranno utilizzati per il rafforzamento dei servizi sociali e la prevenzione del fenomeno dello stress tra gli operatori. Il progetto, gestito da Ulss, si prefigge di mettere in campo una serie di azioni per prevenire che gli operatori sanitari raggiungano un livello tale di stress da causarne l'allontanamento dal lavoro.



DISABILITÀ

Sarà invece di 715mila euro l'importo destinato alla disabilità. Duecentomila euro saranno utilizzati dal Comune di Porto Viro per sistemare un'abitazione e creare un appartamento per 6 disabili mentre centocinquantamila saranno investiti per sistemare un alloggio comunale, in piazzetta Casellati: anche qui sarà creato un "gruppo appartamento" per 6 disabili. Cinquantamila euro, infine, saranno usati per dotare gli alloggi della domotica necessaria.



ALLOGGI SOCIALI

315mila euro saranno spesi per attuare i progetti di autonomia, operarando insieme a organismi del terzo settore. 710mila saranno destinati all'housing temporaneo per dare un ausilio povertà estrema. Un finanziamento di 500mila euro consentirà a palazzo Tassoni di sistemare un alloggio a Valliera finalizzato a Pronto intervento sociale. La casa potrà accogliere casi di emergenza sociale. Il servizio sarà finanziato con un progetto di inclusione per 134mila euro.