ROVIGO - Giù i muri, addio alle barriere, nuova luce e tanti alberi. La seconda o forse terza vita di piazza Masslo, ex piazza Cepol, uno spazio nel cuore della Commenda est che da quando è nato è rimasto privo di una identità, ha trovato la propria ragion d’essere. A gettarne le basi è stato il grande architetto e senatore a vita Renzo Piano insieme ai giovani progettisti del gruppo G124 , coordinati da Edoardo Narne, docente di Composizione architettonica del Dipartimento Icea dell’ u niversità di Padova e responsabile scientifico del gruppo. A Roma, più precisamente a Palazzo Giustiniani, residenza ufficiale del p residente del Senato e sede di rappresentanza dei senatori a vita dove, non a caso, alla stanza numero 124 Renzo Piano ha il proprio ufficio, è stata raggiunta una tappa fondamentale del percorso di restituzione a nuova vita della piazza rodigina. Sì, perché il progetto di riqualificazione dell o slargo, realizzato dai giovani progettisti con la supervisione di Piano , che come spiega Narne, «ha seguito mensilmente le fasi di realizzazione con la sua professionalità e generosità» , è stato consegnato ufficialmente al sindaco Edoardo Gaffeo e quindi alla città.

Il tutto nel corso di una riunione «densa - racconta Narne - durata oltre tre ore» cui hanno partecipato lo stesso Piano con Narne e i progettisti, Gaffeo , affiancato da Roberto Saro in rappresentanza della Fondazione Cariparo , ma anche il sindaco di Bari , Antonio Decaro , con il rettore del Politecnico barese, e il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi , con padre Antonio Loffredo del rione Sanità. Una riunione importante perché per la prima volta si sono incontrati i tre sindaci delle città che daranno vita, a stretto giro, a un progetto di «rammendo delle periferie», come l o ha definit o il senatore a vita, realizzato grazie alle borse di studio finanziate proprio da Piano.



PROGETTO AVANZATO



Nell’occasione, c’è stata una sorta di “passaggio di consegne” dei tre progetti chiarisce Narne , «che sono stati già predisposti per la parte amministrativa. A Rovigo, in particolare, siamo già arrivati a questa fase, con la Fondazione Cariparo, che è partner del progetto in modo importante, insieme al gruppo Bertani legno che donerà il padiglione protagonista della piazza, realizzando così una compartecipazione nell’impegno finanziario tra Comune, Fondazione e ditta Bertani».

« È stato un momento bello, ricco di stimoli per la città - commenta il sindaco Gaffeo - Avere un’opera nata da una iniziativa di caratura nazionale, è di grande rilevanza per il nostro territorio. Inoltre avere un team composto da giovani neolaureati, guidati da esperti, è sicuramente il modo corretto di impostare e svolgere il lavoro. Un ringraziamento al senatore Piano, a tutto il team di G124 e ai partner che sostengono l’iniziativa».



INCONTRI E LAVORI



Dal punto di vista operativo, ora si apre una fase nuova del percorso: piazza ex Cepol si prepara a ospitare i lavori di riqualificazione che secondo le parole di Narne, partiranno tra gennaio e febbraio prossimi per essere completati tra aprile e maggio «in modo - aggiunge - da costruire un programma di eventi tra giugno e ottobre. Inoltre ci stiamo organizzando per lavorare con le scuole : a breve partiranno gli incontri con le medie Bonifacio e con il liceo Paleocapa, e con le associazioni che saranno coinvolte nella programmazione degli eventi».

A l progetto presentato la scorsa primavera proprio in piazza Masslo dai progettisti , sono state apportate alcune modifiche . « È previsto l’incremento del numero di alberature e l’abbattimento dei muri, su precisa richiesta di Renzo Piano, che dividono la piazza dall’area parrocchiale - ricorda Narne - abbiamo ristudiato l’impianto per avere un’illuminazione più accurata, con tecnologia led a risparmio energetico, che desse un maggiore senso di sicurezza nelle ore serali. Inoltre, per creare una connessione tra la piazza e l’area parrocchiale, realizzeremo il padiglione tutto in legno , ma con il fondale trasparente. Il tutto per dare maggiore unità tra la realtà della piazza e lo spazio verde parrocchiale».