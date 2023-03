La prof colpita dai pallini in classe sentita al Senato: «Pare quasi colpa mia»

ROVIGO - Gli spari alla professoressa Maria Cristina Finatti, dall’aula dell’Itis Viola, sono arrivati all’aula del Senato. O, meglio, in quella della Settima commissione Cultura, Istruzione pubblica, Ricerca, Spettacolo e Sport, nella quale ieri la docente rodigina è stata invitata a esporre la propria esperienza nel corso di un’audizione incentrata sul tema del “contrasto ai crescenti episodi di violenze nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico”, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

La professoressa Finatti, oltre a ripercorrere nuovamente quanto accaduto nel corso della lezione dell’11 ottobre, con le due raffiche sparate nei suoi confronti e altrettanti pallini che l’hanno colpita, mentre tutto veniva ripreso col cellulare per poi essere diffuso sui social, ha rimarcato come «molteplici sono le ferite che hanno segnato in modo indelebile la mia dignità e sensibilità, prima di tutto come persona e anche come docente. Infatti, dopo i primi clamori locali, la mia vicenda personale è stata avvolta da un oblio totale. Ho percepito la volontà da parte di tutti di soprassedere, come se nulla fosse accaduto. Mi sono sentita del tutto abbandonata e tale assordante silenzio ha ingenerato la sensazione che tutto fosse avvenuto quasi per mia colpa. Dopo una prima solidarietà quasi dovuta e di rito, tutto è stato avvolto dall’indifferenza. Sono stata fagocitata da un vortice mediatico e il fatto è diventato occasione per dileggiare un docente, che svolge il proprio ruolo, letteralmente gettato in pasto al pubblico ludibrio degli utenti dei social».