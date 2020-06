Gdf in municipio, indagine della Procura sui contributi erogati dai servizi sociali

ROVIGO - La procura della Repubblica di Rovigo indaga sull'attività del settore servizi sociali del Comune del capoluogo polesano per l'ipotesi di reato relativa a una non corretta erogazione di contributi pubblici. Un'istruttoria è stata aperta anche da parte della procura della Corte dei conti di Venezia.



Al momento i procedimenti sono ancora vincolati dal segreto istruttorio che verrà sciolto dopo la notifica di eventuali inviti a fornire deduzioni ai presunti responsabili. Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno acquisito documentazioni negli uffici dei servizi sociali del Comune di Rovigo.









ROCURA ROVIGO INDAGA SU SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

