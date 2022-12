ADRIA - Una rappresentazione della natività particolare, ricostruita dentro una tenda, quella allestita quest'anno in piazzetta San Nicola da Pro Loco Adria. Obiettivo del sodalizio di piazza Bocchi quello di richiamare l'attenzione sulle situazioni di tante famiglie, con bambini, che in questo momento vivono in difficoltà. La deposizione del Bambin Gesù al centro del presepe, da parte dei vigili del fuoco, si è svolta alla presenza dei volontari della Pro e di numerosi cittadini; don Fabio Finotello ha impartito la benedizione. Ad abbracciare simbolicamente il presepe, espressione tipica del Natale della spiritualità cristiana, il percorso di 16 pannelli che richiama il ruolo di Adria "Città che legge" con l'obiettivo di invitare il visitatore alla lettura della nascita di Gesù e delle frasi scritte da alcuni volontari. Un modo questo per far riflettere sulle vicende della Sacra Famiglia e su una natività avvenuta tra tante difficoltà.

«Molte delle situazioni vissute da Maria e Giuseppe - ha commentato il primo cittadino Barbierato - sono ancora attuali. Tuttora c'è chi nasce in povertà e c'è chi affronta il dramma della fuga, della sofferenza. Scopo dell'esposizione è quello di invitare il lettore a legare sulle griglie, dove sono posizionati i pannelli della mostra "Miracolo della natività" fra arte, storia e realtà dei biglietti contenenti delle frasi dettate dal cuore. Riflessioni a cui sarà dedicato un momento di condivisione con la comunità, con l'inizio del nuovo anno».