ROVIGO - La Terapia Intensiva Covid è vuota. Un passo ulteriore verso il ritorno alla normalità dell'ospedale di Trecenta che per due mesi ha funzionato da fortino della guerra al coronavirus combattuta nel territorio polesano. Infatti, già dalla prossima settimana l'ospedale San Luca inizierà la sua seconda riconversione, con il ripristino graduale dei servizi che a causa dell'emergenza sanitaria erano stati fermati o delocalizzati. Con gli occhi sempre attenti però, perché, il ritorno di fiamma del contagio è sempre possibile. I dati sulla diffusione del coronavirus segnano una netta ritirata, il bollettino polesano pubblicato dall'Ulss 5 dice che i nuovi contagi sono a zero e si riducono moltissimo anche le persone in isolamento, che potranno presto uscire. Proprio questo dato in una settimana si è dimezzato: mentre una settimana fa le persone in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva erano circa quattrocento, a ieri erano 205. Inoltre ci sono 52 guarigioni nelle ultime 24 ore.



ZERO CONTAGI

Il trend di riduzione dei contagi è costante sia a livello locale che regionale, valido presupposto alla riapertura di molte attività prevista per lunedì. «In Veneto si conferma il trend di riduzione dei casi positivi e dei ricoveri. Questo è un valido presupposto alla riapertura di molte attività prevista per lunedì, ma l'attenzione deve rimanere alta. Dobbiamo rimanere responsabili nei comportamenti quotidiani». Con queste parole il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella commenta il bollettino del 16 maggio, rispetto all'epidemia di Covid-19 con zero nuove positività di residenti in Polesine. Il numero dei casi accertati si ferma perciò a 445 da inizio contagio.



Attualmente ci sono solo 8 ricoverati, tutti in area Covid a Trecenta. Ad oggi sono 205 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. «Il numero delle persone in isolamento domiciliare è in forte riduzione, altro segnale incoraggiante che ci permette di guardare al futuro con ottimismo», ha evidenziato il direttore generale.



CASE DI RIPOSO

Nelle case di riposo la situazione è sotto controllo: zero nuove positività e vanno invece segnalate diverse guarigioni: un operatore di Fratta Polesine, 41 ospiti disabili degli Istituti Polesani; dieci ospiti disabili di Fratta Polesine; due ospiti anziani non autosufficienti di Fratta Polesine. Gli ospiti delle case di riposo positivi rimangono quindi 24 (15 agli Istituti Polesani e 9 a Fratta Polesine); gli operatori attualmente positivi sono dieci (otto agli Istituti Polesani e due a Villa Tamerici).



OSPEDALI

Venerdì il sistema sanitario polesano ha erogato 6.716 prestazioni. Il centro unico di prenotazione ha ricevuto circa 5.500 chiamate. Il numero è sempre molto elevato, più del doppio della media giornaliera pre-emergenza. I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono 21.389. La prossima settimana verranno effettuati i tamponi sugli studenti delle professioni sanitarie che riprenderanno il tirocinio solo dopo essersi accertati della negatività. Sul fronte dei controlli nelle aziende, lo Spisal dell'Ulss 5 venerdì ha controllato 45 aziende, con 296 dipendenti. Requisiti di sicurezza rispettati ovunque.

