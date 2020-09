Talenti del jazz: scelti gli otto finalisti del premio nazionale "Marco Tamburini"

ROVIGO - La Direzione artistica del “Premio Marco Tamburini”, promosso da RovigoBanca e dal Conservatorio Statale di Musica “Francesco Venezze”, ha comunicato i nomi dei solisti selezionati per partecipare alla fase finale dell’edizione 2020 del concorso nazionale.



Come è noto, la manifestazione intende onorare la memoria dell’indimenticabile trombettista, docente del Conservatorio di Rovigo e musicista di spessore internazionale, con lo scopo di individuare giovani solisti emergenti, contribuendo allo sviluppo della loro carriera artistica e alla diffusione della musica jazz.



Dopo aver valutato il numeroso materiale pervenuto alla segreteria del premio, la commissione ha scelto i finalisti che si esibiranno presentando brani composti da Marco Tamburini: Manuel Caliumi, Valentina Fin, Ada Flocco, Andrea Giovannitti, Joseph Nowel, Giuseppe Russo, Iacopo Teolis e Matteo Zecchi (ordine alfabetico) I concorrenti, per conquistare l’ambito riconoscimento, si sfideranno dal vivo nel corso della serata conclusiva della manifestazione che – causa allarme Covid - è ancora in fase di programmazione. Durante l’esibizione i finalisti saranno accompagnati dalla ritmica del premio Tamburini, formata dai docenti del dipartimento jazz del Conservatorio di Rovigo: Stefano Onorati (pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso), Stefano Paolini (batteria). Eventuali finalisti (pianisti, contrabbassisti o batteristi) suoneranno al posto dei docenti designati per la ritmica. La giuria sarà composta dal direttore del Conservatorio “Venezze”, da alcuni docenti del Dipartimento Jazz rodigino.



«Come sempre – ha dichiarato il direttore artistico Stefano Onorati - la scelta della commissione non può e non deve assolutamente rappresentare per i musicisti esclusi dalle finali un giudizio di demerito artistico, considerato l'elevato tasso tecnico dimostrato da tutti i partecipanti alle selezioni. A tutti costoro va il nostro sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata nel preparare il materiale da inviare alle selezioni e per la professionalità dimostrata nell'attenersi scrupolosamente all'iter richiesto». © RIPRODUZIONE RISERVATA