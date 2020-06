Povertà in aumento: in dieci mesi 250 persone di sono presentate allo sportello di Effettà

ADRIA - Aumentano i nuovi poveri in città. Sono sempre più allarmanti gli ultimi dati. La sola associazione Effettà di Adria, nel periodo da marzo a dicembre, ha ricevuto al suo sportello circa 250 persone in stato di necessità. «A garantire il servizio nell'edificio di via Manzoni 1 - spiega il presidente Maurizio Rossi - c'è la turnazione di 18 volontari. L'associazione che ha presentato il progetto al Centro servizi volontariato di Rovigo, da marzo 2019 a dicembre 2019 ha ricevuto circa 250 utenti diretti in stato di necessità. Un numero che comprende anche coloro che si sono rivolti allo Sportello per il Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro. Dopo l'emergenza Covid in questi giorni sono inoltre ripartiti i punti di ascolto delle opportunità e del Gap».

SPORTELLO ATTIVO

Lo Sportello delle opportunità, un servizio pubblico, è attivo dalle 16 alle 18 ogni martedì, previa prenotazione telefonica al numero 0426 -010221. «È stato istituito - prosegue Rossi - per promuovere una rete di sostegno e orientamento per le persone in difficoltà, soprattutto momentanea. Il servizio alla collettività consentirà ai cittadini, che contatteranno i volontari dello sportello, di poter parlare con degli operatori che li aiuteranno ad indirizzarli verso servizi e benefici disponibili nel territorio come servizi di primo intervento, politiche sociali e normative».

Da settembre lo Sportello, dopo una prima fase di analisi, ha ampliato la sua offerta aggiungendo anche la compilazione di moduli di vario genere per accesso a bandi e contributi promossi dal Comune o da altri enti, l'aiuto nella compilazione di curriculum, scambio domanda - offerta di lavoro e bacheca cerco-offro. Il servizio riguarda anche coloro che si mettono a disposizione per la mansione di badante.

I VOLONTARI

«In questo periodo particolare che ci ha colpito tutti e ci ha costretto a rivedere la nostra quotidianità - specifica il presidente - i volontari sono disponibili anche per un momento di ascolto e sostegno. Da giovedì scorso, inoltre, con orario 16.30-18.30 è partito anche il punto di ascolto per il gioco d'azzardo patologico».

Il servizio gratuito, coperto da anonimato, è finalizzato a fornire una prima accoglienza e sostegno psicologico alle persone con dipendenza. L'iniziativa attivata dal Dipartimento per le dipendenze dell'Ulss 5 Polesana in collaborazione con il Comune di Adria e la nostra associazione, risponde alle disposizione della legge regionale che regola l'operazione di prevenzione, cura e riabilitazione per il gioco d'azzardo patologico e segue le linee di indirizzo del Piano operativo regionale del gioco d'azzardo patologico 2017, approvato dal direttore generale lo scorso 16 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA