Poste italiane riapre altri quattro uffici a Rovigo e Porto Viro

ROVIGO - Le Poste riaprono gli uffici di Rovigo e Porto Viro da lunedì 20 aprile.

Sono quattro gli Uffici Postali che riapriranno dopo che l'orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato per l'emergenza Covid-19. Gli uffici aperti da lunedì saranno Donada, Rovigo via Alfieri, Rovigo corso del Popolo, Rovigo viale Tre Martiri.



Con queste riattivazioni, la rete degli Uffici Postali torna a essere completamente operativa. La riapertura degli Uffici è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.



Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali.