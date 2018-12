Boato improvviso: Postamat sventrato al calar delle tenebre

di Francesco Campi

CANARO - Un boato secco, fortissimo, che ha squarciato il silenzio della notte, ha fatto sobbalzare più d'uno nel letto, ma soprattutto ha fatto letteralmente volare lo sportello Postamat dell'ufficio postale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. E così se ne sono volati via oltre 20mila euro. Mancavano una manciata di minuti allo scoccare delle 4 e l'esplosione ha svegliato di soprassalto più di un residente, anche se le Poste di Canaro, pur in centro, si trovano in una zona con poche abitazioni. Il botto,...