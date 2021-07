GUARDA VENETA - La sentenza di condanna in primo grado, a febbraio 2020, lo aveva spiazzato, convinto com'era che sarebbe emersa la sua innocenza. Ma per Gianluca Braga, 52 anni, a lungo presidente provinciale dell'Avis, membro del direttivo del Centro servizi per il volontariato, sindaco di Guarda dal 2009 al 2014, già operatore giudiziario alla Procura di Venezia, dal 2006 dipendente delle Poste con l'incarico di guidare vari uffici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati