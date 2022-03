ROVIGO - Non si sono registrati soltanto problemi nella consegna tempestiva delle bollette a Rovigo: almeno 7.500 notifiche di Equitalia restano in giacenza. E al recente tavolo di monitoraggio sulle criticità della filiera del recapito di Rovigo, secondo il Coordinamento regionale Poste Slc Cgil l'esito dell'incontro è «la certificazione dell'abbandono del recapito nel Polesine da parte di Poste Italiane», dichiara Marco D'Auria.



L'organizzazione sindacale della Cgil che rappresenta i lavoratori della comunicazione, non ha sottoscritto il verbale di monitoraggio e D'Auria, componente della segreteria Slc Cgil Veneto, disegna così la situazione: «Dopo la collezione di zeri (zero mobilità, zero passaggi part time full time, zero nuove stabilizzazioni) abbiamo visto i dati delle coperture: quella stabile ha registrato il 79% a gennaio, e il 74% a febbraio. Su 103 zone di recapito in provincia, ne sono andate vacanti 31: praticamente un terzo!».



PRECARI INESPERTI

«Oggi Rovigo centro - continua D'Auria - sembra l'ombelico del mondo: per rimediare ai danni sono stati assunti più di una dozzina di portalettere, con contratti precari, e alla prima esperienza. Ma ci si è dimenticati che nel Polesine esistono anche i centri di Adria e Occhiobello. Inoltre - aggiunge - il lavoro precario non permette la lavorazione delle notifiche di Equitalia: ce ne sono giacenti almeno 7500 pezzi!».



L'APPELLO

D'Auria chiede che le criticità evidenziate siano risolte: «Purtroppo il danno sta creando una profonda frattura fra l'azienda e l'utenza, e fra l'azienda e i suoi stessi dipendenti, spesso mortificati - afferma - dal livello di inefficienza raggiunto e dalla discriminazione dell'accesso ai servizi essenziali a seconda della residenza geografica, che creano cittadini di serie A e cittadini di serie B! Per tutti questi motivi - conclude - non abbiamo sottoscritto il verbale di monitoraggio».