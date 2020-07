Positivi al Coronavirus due bassopolesani, hanno sintomi e sono in isolamento

R OVIGO - Due nuove positività oggi in Polesine. Uomo del 1950 e una donna del 1957, residenti in Basso Polesine. Sarebbero entrati in contatto con una persona positiva residente fuori dal territorio dell'Ulss 5. Fanno parte dello stesso nucleo familiare e sono ora in isolamento. Presenterebbero una sintomatologia conclamata ma non necessitano di ricovero. In questo momento è in corso l'indagine epidemiologica. "Non si tratta di un focolaio ma questo è l'ennesimo esempio che il virus è ancora presente - ha detto il direttore generale Antonio Compostella -. Bisogna assolutamente continuare a rispettare tutte le misure di prevenzione e distanziamento, senza sottovalutare i pericoli e le possibili fonti di contagio" . © RIPRODUZIONE RISERVATA